Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin füzeleri için söylediği sözler Yunanistan'ı sarstı: Erdoğan yine meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı" açıklamaları Yunan basınında yankılandı. To Vima gazetesi haberinde, "Erdoğan yine meydan okuyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Türkiye'nin Tayfun füzesinden önce de uzun menzilli füze geliştirildiğine dair şüphelerin bulunduğuna işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada yerli imkanlarla yapılan füzeler ileilgili " Yunanistan'ı çıldırttı" demesi Yunan basınını tedirgin etti.

YUNANİSTAN TÜRK FÜZELERİ KORKUSU

To Vima gazetesinde, "Erdoğan yine meydan okuyor" başlığını manşetine taşıdı. Türkiye'nin Tayfun füzesinden önce de uzun menzilli füze geliştirildiğine dair şüphelerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Türk Savunma Bakanı'nın 2018'de yaptığı açıklamalarına atıfta bulunuldu ve '"Bora-2'nin Bora-1'den teknolojik olarak daha gelişmiş, daha uzun menzile sahip olacağı ve bileşenlerinin çoğunun Türk yapımı olacağı" belirtildi.

"YUNANLILARI ÜRKÜTMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Son uzun menzilli füze testimiz savunma sanayimizin geldiği yeri göstermesi açısında çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testi Yunanları çıldırttı. Devam eden bir süreçte onun mesafesini 561 km'den daha da uzatmak istiyoruz. Atina bunun menzili içerisinde diye Yunanlıları ürkütmeyi başladı" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN AKLINI BAŞINA ALMASI GEREKİYOR"

Ayrıca Yunan provokasyonlarına ilişkin konuşan Erdoğan, " Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik izlediği tutumu kabul etmek mümkün değil. Biz de sessiz ve tepkisiz kalamayız. Laf üretmek yerine biz iş üreteceğiz. Yunanistan'ın aklını başına alması gerekiyor. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım" açıklamalarında bulundu.