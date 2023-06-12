Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretlerine başlıyor! Önce KKTC, sonra Azerbaycan'a gidecek

28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine başlıyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Erdoğan, yarın da Azerbaycan'a geçecek.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oyların yüzde 52'sini alan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

İLK DURAK KKTC

Kabine'yi kuran ve çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini de bozmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek. İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.

YARIN DA AZERBAYCAN'A GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek. İki lider, Ankara-Bakü hattında iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik değerlendirme yapacak. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak. Kafkaslar'daki kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik mesajlar verilecek.