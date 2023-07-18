Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve işbirliğinin ilerletilmesi ele alındı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

CİDDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar'a hareket edecek.