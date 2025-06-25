Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TRUMP F-35 KONUSUNDA İYİ NİYETLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunun Trump ile görüşmede konuşulmadığını, F-35'lerin ise gündeme geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. Bu konuda biz 1 milyar 300-400 dolar gibi ödeme yaptık. F-35'leri alma noktasında sayın Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın bakım onarımı, F-35'lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar.

"EUROFIGHTER KONUSUNDA OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Bir de bizim Eurofigter'la ilgili çalışmalarımız var. İngiltere ve Almanya ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki, iyi niyetimizi İngiltere ve Almanya da olumlu karşılıyor. Çalışmalarımız devam ediyor.

Her şeyden önce şu an itibariyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde tabii ki atacağımız adımlar milli bütçeden olacaktır. Peyderpey milli bütçeden buraya gerekli payı ayırmak suretiyle NATO'ya desteğimizi vermiş olacağız. Eurofighter konusunda görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Almanya ve İngiltere ile görüşüyoruz. Bu konuda olumlu gelişmeler var. Bunu gerçekleştirdikten sonra inşallah adımlarımızı atmış olacağız."