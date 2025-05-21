Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi için Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi için Macaristan'da
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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