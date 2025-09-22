Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi çarpıcı yorum: Kritik zirve sonrası güzel haberler bizi bekliyor

Haberler.com Vaşington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarına ilişkin bilgileri aktarırken; "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi sonrası güzel haberler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için New York'a gitti. New York'ta çok sayıda temasta bulunacak Erdoğan, daha sonrasında Vashington'a geçecek.

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Haberler.com Vaşington Temsilcisi Rona Doğan Sural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BM'nin 80. Genel Kurul toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından 4. sırada konuşma yapacak" diyen Sural, "En önemli mesele Filistin. Gazze'de İsrail'in başlattığı savaşın bir an önce sona ermesi için bir konuşma yapacak. Geçtiğimiz yıl tüm dünyaya seslenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda görüşmesi olacak. Suriye lideri Ahmed Şaraa ile görüşecek. Televizyon kanalına bir röportaj verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin konulu bir toplantıda da konuşma yapacak. Kanada, Kuveyt ve BM Genel Sekreteri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞME SONRASI GÜZEL HABERLER BİZİ BEKLİYOR"

Sural ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ve Vietnam Devlet Başkanı ile görüşecek. BM İklim Zirvesi'nde de konuşma yapacak.

Vashington'ta perşembe günü 18'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Sonrası öğle yemeği yenilecek. Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde gerçekleşecek ilk görüşme olacak.

"ABD FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TANINMASINA SICAK BAKMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi sonrası güzel haberler bizi bekliyor. Ticari gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler gündemde olacak.

10 ülke daha Filistin'i Devlet olarak tanıyacak. ABD'li yetkililer, Filistin'in devlet olarak tanınmasına sıcak bakmıyor" sözlerini sarf etti.