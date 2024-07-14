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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN İLK MESAJ

Trump, Pensilvanya'nın Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesi duyuldu. İlk sesin ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttu. Olayda saldırgan dahil 2 kişi ölürken 2 kişinin de durumunun kritik olduğu açıklandı. Dünya kamuoyu gözünü Amerika'ya çevirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin 45'inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

"DOST VE MÜTTEFİK ABD HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum. Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Zebra 21:

Ne diyeceğimi bilemedim şimdi

14
1
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muratemre yılmaz:

Amerika'nın yanında olan zaten İsrail'inde yanindadir..

11
2
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sade vatandaş:

acaba inönüye şehit cenazesinde yapılan saldırıyıda kınamışmıydı

7
2
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mustafa karaaslan:

ne denileceği gayet belli

3
0
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