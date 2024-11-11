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Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da Veliaht Prens Selman ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da Veliaht Prens Selman ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Riyad şehrine gitti ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

HABER: SUUDİ ARABİSTAN, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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