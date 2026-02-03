Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da Veliaht Prens Selman ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından resmi bir törenle karşılandı. İki lider arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu önemli ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı.

