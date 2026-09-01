Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Resmi temasları kapsamında Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin gerçekleştirildiği Ordo Kongre Merkezi'ne gelişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından zirve oturumuna geçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı