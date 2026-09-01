Erdoğan, Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Erdoğan, liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi ve ardından zirve oturumuna geçildi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Resmi temasları kapsamında Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin gerçekleştirildiği Ordo Kongre Merkezi'ne gelişinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafı çekiminin ardından zirve oturumuna geçildi.