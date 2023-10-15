İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9. gününde de devam ederken, ABD bölgeye ikinci uçak gemisini gönderme kararı aldı. İlk uçak gemisinin bölgeye gelmesi büyük yankı uyandırmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Amerikan uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada?" sözleriyle tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ne işiniz var?' demişti! ABD, İsrail'e ikinci uçak gemisini gönderiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ABD geçtiğimiz hafta İsrail'e destek amaçlı bir uçak gemisi gönderdi. Söz konusu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisini çekerken; Pentagon, bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceğini duyurdu.

GEÇEN HAFTA FİLO GÖNDERDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Bu gelişmenin ardından ABD, İsrail'e dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da aralarında bulunduğu bir filo gönderdi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi de es geçmemişti. Erdoğan, "Amerikan uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?" ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ GEMİYİ GÖNDERME KARARI ALDILAR

Bölge yangın yerine dönerken Pentagon, bölgeye ikinci uçak gemisini göndereceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington'un Doğu Akdeniz'e ikinci bir uçak gemisini konuşlandırmasının ABD'nin "İsrail'in güvenliğine olan katı bağlılığının" bir işareti olduğunu söyledi.

Açıklamada, iki uçak gemisinin, "İsrail'e karşı düşmanca eylemleri caydırma" çabalarının bir parçası olarak halihazırda konuşlandırılmış üç ABD Hava Kuvvetleri filosu da dahil olmak üzere büyüyen ABD gücüne katılacağı belirtildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi, 9 bin 42 kişi de yaralandı.