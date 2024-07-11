Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde NATO-Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile oturum öncesinde sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde NATO- Ukrayna Konseyi Oturumu'na katıldı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile oturum öncesinde sohbet etti.