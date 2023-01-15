Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz" sözleri Yunanistan'ı korkuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Muğla'da toplu açılış törenlerine katıldığı sırada açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında Türkiye savunma sanayisi üzerinden Yunanistan'a mesaj gönderdi. Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden olan Kathimerini'de geniş yer buldu.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Gazete haberinde, Yunanistan'ın Türkiye'ye tacizleri görmezden gelinerek Erdoğan için, "Yunanistan'ı her gün ülkesinin sınırlarını taciz etmekle suçladı" ifadeleri yer aldı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, alandakilerin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganları üzerine "Aynen öyle, bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz" sözlerini de manşete taşıdı.

TAYFUN FÜZESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde ayrıca Erdoğan'ın, Yunanistan'ın son zamanlarda en büyük korkusu olan Tayfun füzesi hakkında, "Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze (Tayfun), bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız" sözleri de yer aldı.