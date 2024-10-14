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Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

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Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri, yeni anayasa ile ilgili oldu. Erdoğan, "Daha önce defalarca açıkladığımız üzere ilk 4 madde ile ilgili herhangi bir sorunumuz olmadığını tekraren ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan'ın ilk sözleri yeni anayasa ile ilgili oldu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Daha önce defalarca açıkladığımız üzere ilk 4 madde ile ilgili herhangi bir sorunumuz olmadığını tekraren ifade etmek istiyorum.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

MECLİS'TEKİ İSRAİL OTURUMU

İsrail'in Gazze'de durmayacağını, gözünü bölgedeki diğer ülkeler dikeceğini söyledik. Bu sözlerden dolayı haksız eleştirilere maruz kaldık. Bizi dış politikayı iç siyasete alet etmekle suçlayanlar oldu. Ancak İsrail'in son saldırıları endişelerimizde haklı olduğumuzu gösterdi. İsrail yönetiminin Lübnan'daki BM Barış Gücüne saldıracak kadar küstahlaşması konunun ciddiyetini ispata tabidir. Kendi personelini dahi koruyamayan BM görüntüsü kaygı vericidir. BM'nin İsrail'i durdurmak için neyi beklediğini merak ediyoruz. Bu nedenle yıllardır dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Bundan sonra da hakikatleri gür bir sesle söylemeye devam edeceğiz.

Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti saldırılarını durdurmayacak. Bakanlarımız kapalı oturumda asıl planın ne olduğunu izah etmişlerdir. Tehdide gözlerini kapatanlara ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri kabul ettiremeyeceğimizi biliyoruz. Aynı cümleleri geçmişte PKK'nın Suriye uzantıları için kurduklarını unutmadık. FETÖ ile mücadelemizi dinamitlemeye çalışanların da aynı kesimlerdi. Hem Türkiye gerçeklerinden kopuklar hem de dünyayı takip etmekten acizler. Tekrar ediyorum Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız tabloyu net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Ülkenin güvenliği ile ilgili meseleleri polemik konusu yapanları milletimizin takdirine bırakıyorum. Bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkarmaya kararlıyız.

Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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Yorumlar (8)

Kerem Yenidağ:

Olamaz da

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ibrahim hantaş:

eskiler i araştırın ne zaman öyle birşey yok dediyse oldu

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Cengiz Tuğlu:

Umarım aklından bile geçırmezsin!

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no NAME:

20 senedır bıkmadınızmı aynı taktıkten . iddiayı ortaya attır bekleme moduna gec gelken tepkılere gore 1 hafta sonra acıklama yap ...oyle bır sorununuz var ama anı yakalayamıyorsunuz işte.. yoksa anı yakaladıgınızda anayasayı degıstırmek için her seyı yapacaksınız

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Uyuma Dostum:

Yiyorsa olsun.

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gunay yanug:

mecliste yapılan gizli oturumda israil zulmu neden fiyasko oldu.. hikaye okumuşsunuz

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Tuncay Karadeniz:

Madem tartışma yok,tartışanlar disipline sevk edilecekmi,burger king açılışında olanlar sevk edildi,burger king anayasanın ilk 4 maddesinden dahamı önemli

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Can:

Tek reisi seviyoruz, ekibi gelip geçici . Birileri gider birileri gelir ama tek kalıcı reisimiz cumhurbaşkanımızdır.

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