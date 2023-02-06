Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Putin, Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı desteklere ilişkin bilgi verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti. Putin, görüşmede Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de birçok ilde yıkıma neden olan deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Taziyelerini ileten Putin, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

1541 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi sarsan depremden 9 saat sonra aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde 1541 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.