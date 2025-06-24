Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Hollanda'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Hollanda'ya gitti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı. Karşılamanın ardından Erdoğan, zirvenin yapılacağı Lahey kentine hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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