Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz Haber Videosunu İzle
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi kapanış oturumunda dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan "Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz. Güney Afrika, Gazze'de vahşete sırtını dönmedi, Filistin davasına biz de çok güçlü biçimde sahip çıktık" ifadelerini kullandı. Erdoğan basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise "Yarın Putin ile telefonda görüşeceğim. Barış için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurşbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapanış oturumunda Filistin devleti kurulmadan küresel barışın sağlanamayacağını belirtti.
  • Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye 100 bin tonu aşan insani yardım sağladığını ve ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
  • Erdoğan, ertesi gün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele alacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapanış oturumunda konuştu. Erdoğan "Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz. Güney Afrika, Gazze'de vahşete sırtını dönmedi, Filistin davasına biz de çok güçlü biçimde sahip çıktık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "G20'nin Afrika'da düzenlenmesinden memnunuz Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Afrika ile ilişkilerimiz önemli yere geldi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlık suçu işlenirken Türkiye gibi Afrikalı dostlarımız da katliama sırtını dönmedi. Açtıkları soykırım davasıyla Güney Afrika yönetimini tebrik ediyor ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

"FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKTIK"

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hakkını savunduk. 100 bin tonu aşan insani yardımlarımız Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

"KALICI BARIŞ ÖZGÜR FİLİSTİN İLE SAĞLANIR"

Bu noktada sağlanan ateşkesin devamında iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluna kadar küresel barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm insanlığın barışı huzuru için bu konudaki ilkeli duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Bu yıl da G20 faaliyetlerine aktif olarak iştirak ettik.

"YARIN PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMEM OLACAK"

Bu hafta içerisinde sayın Zelenski misafirimdi, yarın da sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Buradaki ikili görüşmelerde Rusya Ukrayna savaşını özellikle ele aldık ve ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki barışa giden yolu Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve her türlü seferberliği bizler ilan ettik. İnşallah bunu başaracağız.

"BU SOYKIRIMIN FAİLİ NETENYAHU'DUR, İSRAİL'DİR"

Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını görüştüğüm liderlerle Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum ve soykırımla ilgili her şeyi açık ve net olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak kendilerine ifade ediyorum. Bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.

Şu anda çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların içinde. 4 yıl oldu, yüz binler öldü. Rusya ve Ukrayna tarafından büyük oranda ölenler var. Bu gelişmelere Türkiye olarak üzülerek bakıyoruz. Bir an önce nasıl barışı yakalarız, bunun hesabı ve gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: Haberler.com / Dünya
