Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rum lider Anastasiadis'in toplantı teklifine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi'ne katılan 44 ülkenin liderleri, birbirleriyle görüşme imkanı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede birçok ülkenin lideriyle önemli temaslarda bulundu. Erdoğan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki diyalog ise gündeme oturdu.

RUM LİDER ERDOĞAN'IN PEŞİNİ BIRAKMADI

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Rum lider Nikos Anastasiadis zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip etti, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı."

PARİSTE BULUŞMA TEKLİFİ

Ömer Bilge, konuşmasının devamında, Anastasiadis'in Rum basınına yaptığı demeçe değinerek, Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 defa yan yana geldiğini ve kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu ifade etti.

"KKTC'YE GEL ORADA GÖRÜŞÜRÜZ"

Gazetecilerin, "Sayın Erdoğan ne cevap verdi?" sorusuna ise Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'KKTC'ye gel orada görüşürüz' cevabını verdiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

NATO Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde Avrupa Birliği'nin liderlerinin katıldığı yemekte Anastasiadis kısa bir konuşma da yapmıştı. Anastasiadis İsviçre'deki müzakerelerin de kaldığı yerden devam etmek istediğini söylemişti.

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