Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rum lider Anastasiadis'in toplantı teklifine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rum lider Anastasiadis'in toplantı teklifine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis Madrid'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te görüşme teklifinde bulundu. Erdoğan ise bu teklife "KKTC'ye gel orada görüşürüz" yanıtını verdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi'ne katılan 44 ülkenin liderleri, birbirleriyle görüşme imkanı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvede birçok ülkenin lideriyle önemli temaslarda bulundu. Erdoğan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis arasındaki diyalog ise gündeme oturdu.

CNN Türk Lefkoşa Temsilcisi Ömer Bilge, canlı yayınında konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Rum lider Nikos Anastasiadis zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve sürekli takip etti, yan yana gelme girişimlerinde bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini kendi sosyal medya hesabından yayınladı."

Ömer Bilge, konuşmasının devamında, Anastasiadis'in Rum basınına yaptığı demeçe değinerek, Anastasiadis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 defa yan yana geldiğini ve kendisine ön ayak olan Macron olduğundan dolayı Paris'te buluşma teklifi bulunduğunu ifade etti.

Gazetecilerin, "Sayın Erdoğan ne cevap verdi?" sorusuna ise Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'KKTC'ye gel orada görüşürüz' cevabını verdiği bildirildi.

NATO Liderler Zirvesi'nin akşam yemeğinde Avrupa Birliği'nin liderlerinin katıldığı yemekte Anastasiadis kısa bir konuşma da yapmıştı. Anastasiadis İsviçre'deki müzakerelerin de kaldığı yerden devam etmek istediğini söylemişti.

Haberler.com - Dünya

Nikos Anastasiadis Nato Politika Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title