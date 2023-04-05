Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert sözlerle tepki gösterdi. Saldırıların durdurulması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilerle İftar programında açıklamalarda bulundu. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

"MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail polisinin terör eylemleriyle Filistinli Müslümanları hedef almasından üzüntü duyduğumuz ifade etmek istiyorum. İsrail yönetiminin ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında... İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

FANATİK YAHUDİLERDEN BASKIN ÇAĞRISI

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

SES BOMBASI VE COPLA MÜDAHALE ETTİLER

Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Baskının ardından Gazze şeridi çevresindeki saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

500 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini, Filistin basınına yaptığı açıklamada, olayların ardından Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 500 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.