Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama geldi. "Kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınayıp lanetlediğini ifade etti. Erdoğan, siyonist barbarlığın bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacağının altını çizerek, "Başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınayarak lanetledi. İsmail Haniye için "Kardeşim" ifadesini kullanan Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulundu.
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