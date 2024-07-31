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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama geldi. "Kardeşim İsmail Heniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum" diyen Erdoğan, Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınayıp lanetlediğini ifade etti. Erdoğan, siyonist barbarlığın bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacağının altını çizerek, "Başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınayarak lanetledi. İsmail Haniye için "Kardeşim" ifadesini kullanan Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)

veli İdi:

İndir reis bayrakları yarıya !!!

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Üveys Uyanık:

lanetlemeyle iş bitmez icraat lütfen arkanizdayim maddi manevi çünkü zulüm izlenmez karşı koyulur

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Ali Ekber Sokarski:

yaşasın İsrail

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