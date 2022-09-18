Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Kritik zirve öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programları öncesinde dünyaca ünlü Central Park'a gitti.

YÜRÜYÜŞ YAPTI

Burada yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı milletlerden insanlarla bir araya geldi. Yürüyüş yaparken karşılaştığı kişilerle selamlaşan Erdoğan, daha sonra bir süre bankta oturdu. Bu sırada Erdoğan'ın yanına oturan bazı insanlar, Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirdi.

SALI GÜNÜ KURULA HİTAP EDECEK

Toplantılar çerçevesindeki liderlerin Genel Kurula hitabı 20 Eylül'de başlayıp, 27 Eylül'de sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Eylül Salı günü 6. sırada Genel Kurul kürsüsüne çıkarak üye ülke temsilcilerine hitap edecek.