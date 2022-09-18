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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de! Kritik zirve öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı

Dünya Haberleri

BM Zirvesi için dün ABD'nin New York kentine uçan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü Central Park'a gitti. Kritik zirve öncesi yürüyüş yapan Erdoğan, buradaki insanlarla sohbet etti.

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programları öncesinde dünyaca ünlü Central Park'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park'ta

YÜRÜYÜŞ YAPTI

Burada yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı milletlerden insanlarla bir araya geldi. Yürüyüş yaparken karşılaştığı kişilerle selamlaşan Erdoğan, daha sonra bir süre bankta oturdu. Bu sırada Erdoğan'ın yanına oturan bazı insanlar, Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park'ta

SALI GÜNÜ KURULA HİTAP EDECEK

Toplantılar çerçevesindeki liderlerin Genel Kurula hitabı 20 Eylül'de başlayıp, 27 Eylül'de sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Eylül Salı günü 6. sırada Genel Kurul kürsüsüne çıkarak üye ülke temsilcilerine hitap edecek.

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Burkina Faso Central Park Dünya Güncel Haberler

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