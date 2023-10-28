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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde alan hıncahınç doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge yaklaşık 1.5 milyon kişinin katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Filistin Mitingi'ne katılan kişi sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü günlerdir devam ederken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılan kişi sayısını da açıkladı. Erdoğan, 1.5 milyona yakın kişinin mitingde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük Filistin Mitingi'ne yaklaşık 1.5 milyon kişi katıldı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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