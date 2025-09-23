Erdoğan BM'de Filistin Davasını Anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin gündemli toplantıda konuştu ve "Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yedinci konuşmacı olarak kürsüye geldi.

Erdoğan'ı konuşmasının ilerleyen bölümlerinde sesinin duyulmadığı bir kısım oldu.

Cumhurbaşkanı bu sırada mikrofonun kapatıldığını fark etmeden konuşmasını sürdürdü.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın sözünün kesilmediğini, beş dakikalık sürenin aşılması nedeniyle mikrofonun otomatik kesildiği açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı aynı olayın Endonezya Cumhurbaşkanının da başına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen saatlerde Fox televizyonundan Brett Baier ile bir özel röportaj gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın ABD seyahati, 21 Eylül'de New York'a inmesiyle başladı.

Erdoğan'a seyahatinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de olduğu bazı bakan ve üst düzey danışmanlar eşlik ediyor.

Erdoğan, ABD temasları kapsamında Suriye lideri Ahmet Şara ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile görüşecek.

Erdoğan'ın Trump ile 25 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Şara ile ikili görüşmesinin ise BM Genel Kurulu marjında yapılması bekleniyor.

Erdoğan 22 Eylül'de Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen bir yatırım konferansına katılacak.

Ana gündemi 'Filistin'in tanınması' olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunacağı temaslar ve BM Genel Kurulu'na hitabı konusunda ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

"Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim" diyen Erdoğan, bunun yanı sıra Türkiye'nin bölgede istikrarı sağlamaya yönelik çabalarına da değineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca Kıbrıs Türklerine dair açıklamaların da gündeminde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, BM Genel Merkezi'nde Fransa ve Suudi Arabistan'ın öncülüğünde düzenlenen Filistin meselesine çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa da katılacak.

Erdoğan'ın Kanada Başbakanı Mark Carney ve Kuveyt veliaht prensi Şeyh Sabah Halid es-Sabah ile de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan 23 Eylül'deki temaslarının ardından Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Daha sonra Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen bir davete katılacak.

Erdoğan'ın 24 Eylül Çarşamba programında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luang Cuong ile ikili görüşmeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı o gün ayrıca BM Genel Sekreteri İklim Zirvesi'ne de hitap edecek.

Erdoğan, ABD ziyaretinin New York ayağını Türk basın mensuplarıyla düzenleyeceği bir basın toplantısıyla noktalayacak.

Altı yıl sonra ilk Beyaz Saray ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seyahatinin Washington ayağında altı yıl aranın ardından ilk Beyaz Saray ziyaretini gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın Trump'ın davetiyle 25 Eylül'de Beyaz Saray'a gitmesi bekleniyor.

Türkiye, Erdoğan'ın ziyareti öncesi ABD'ye uygulanan bazı ek gümrük .

CHP Lideri Özgür Özel, 18 Eylül'de yaptığı bir konuşmada Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti için Trump'ın oğlu Trump Jr. ile İstanbul'da gizli bir görüşme yaptığını iddia etmişti.

Özel, Erdoğan'ın bu görüşmede "Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız" dediğini öne sürdü.

Erdoğan, 21 Eylül'de ABD'ye gitmeden önce Özel'in iddialarına "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" diyerek yanıt verdi.

Donald Trump, Social Truth hesabından Erdoğan ile görüşmesine dair yaptığı paylaşımda bu toplantıda "büyük ölçekli Boeing uçağı alımı, büyük bir F-16 anlaşması" yapılması üzerine çalışıldığını söyledi.

Trump, F-35 görüşmelerinin devam ettiğini ve bunun olumlu sonuçlanmasını beklediklerini de kaydetti.

ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez Beyaz Saray'da ağırlayacak.

İlk başkanlık döneminde Trump, Erdoğan'ı 2017 ve 2019'da iki kez Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

