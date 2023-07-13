Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın övgüsüne kayıtsız kalamadı

ABD Başkanı Joe Biden dün akşam NATO zirvesinde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yayınladığı video ile teşekkür etti. Biden, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bu özel teşekküre yanıt veren Erdoğan ise "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için videolu teşekkür mesajı yayınladı. Biden Erdoğan'a "Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" dedi. Bu övgüye sosyal medyadan yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan." ifadelerini kullandı.

"UMARIM GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDEBİLİRİZ"

Biden'ın açıklamasının tamamında şu ifadeler yer aldı: "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz."

"TÜRKİYE'NİN AÇILIMLARI DİKKATE ALINDIĞI SÜRECE YAPICI OLACAĞIZ"

Erdoğan'ın yanıt paylaşımında ise "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceğiz. Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz. İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan." denildi.