Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlusconi için İtalyan gazetesinde yazdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran'da hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalyan gazetesinde bir yazı kaleme aldı. Erdoğan, Berlusconi'nin nevi şahsına münhasır bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi için İtalya'da yayımlanan Il Messaggero Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı. Yazıya, 'Dostum Berlusconi' sözleriyle başlayan Erdoğan, Berlusconi ile ilk temaslarının 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleştiğini anımsatarak, "AK Parti'miz iktidara geldiğinde, okuduğumuz bir şiirden dolayı siyasi yasaklıydık. Genel Başkan olduğumuz Parti seçimden zaferle çıkmasına rağmen, siyaset yapma hakkımız hukuksuz bir şekilde engelleniyordu. Türkiye içerisinde birileri bu garabeti normal gibi göstermeye çalışırken dünyada buna ilk itiraz eden Sayın Berlusconi oldu. Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği (AB) konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık. Dostum Berlusconi, 'Şu anda Avrupa'daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB'deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım' dedi. Görevi boyunca da AB'ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi. Değerli dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı" dedi.

"Kendisiyle Türkiye ve farklı ülkelerdeki futbol maçlarını izleme vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. Dostum Berlusconi'nin 2003 yılında oğlumun nikah şahitliğini yapmasının kişisel hikayemizde farklı bir yeri vardır. Bu kadirşinaslığını hiçbir zaman unutmadık. Sayın Berlusconi, 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmem dolayısıyla düzenlediğimiz Göreve Başlama Törenine katılan liderler arasında yer alarak bizi ayrıca onurlandırmıştı. Sayın Berlusconi, kendine özgü tavrıyla, iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçiydi. İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız değerli dostum Silvio Berlusconi'nin vefat haberini aldığımda büyük bir üzüntü duydum. Dostluğumuzun nişanesi olarak cenaze törenine Dışişleri Bakanımı ve Parti Sözcümü, bizleri temsil etmek üzere gönderdim. Kendisi, bizlerde bıraktığı güzel hatıralarla her zaman hakiki bir dost olarak anılacaktır. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, ülkem ve milletim adına İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."