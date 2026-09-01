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Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Bir Araya Geldi

Erdoğan ve Aliyev Bişkek'te Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Liderler, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantının detayları ve alınan kararlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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