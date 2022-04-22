Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadaşlarımız irtibat kuracak, Putin ve Zelenski ile görüşme planladık

Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesi ile başlayan savaş, 58 gündür sürüyor. Bu süreçte Ukrayna'nın birçok kenti yangın yerine döndü, binlerce masum insan saldırılarda hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU İÇİN TEŞEKKÜR ETMİŞLERDİ

Sahada durum tüm şiddetiyle devam ederken diğer yandan Ukrayna ve Rusya heyetleri müzakere masasına oturdu. Hem yüz yüze hem de online olarak iki aydır görüşme yapan taraflar, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da da bir araya gelmişti. İki ülke lideri de sürecin en başından beri arabulucu rolü üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti. Erdoğan da bundan sonraki dönemde müzakerelerin üst düzey yapılmasını planladıklarını, Putin ve Zelenski'yi İstanbul'da bir araya getirmek istediklerini söylemişti.

"ARKADAŞLARIMIZ İKİ LİDERLE DE İRTİBAT KURACAK"

Bugün Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Sonuç olumlu fakat tabii tam istediğimiz gibi değil daha iyi olacak. Bugün arkadaşlarımız irtibat kuracak. Sayın Putin ile de Zelenski ile de görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.