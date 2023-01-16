Erdoğan daha dün uyarmıştı! İsveç'in aldığı karar çirkin gösteriyi bile gölgede bırakacak

İsveç'te PKK/YPG terör örgütü destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin olayda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsveç basının aktardığı habere göre, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı. Bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu. İsveç yargısı da olayla ilgili skandal ifadeler kullandı.

"HAKARET OLARAK GÖRMÜYORUM"

İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'in aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı. Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, yaşanan çirkin saldırıya ilişkin, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi. Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.

"DURUMA EL KOYMAZLARSA İLİŞKİLER GERİLEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal görüntülere ilişkin, "Bunların caddelerinde sık sık zaten PKK'nın gösterilerini izliyoruz ve kendilerini de uyarıyoruz. Ama bütün bu uyarılara rağmen ne yazık ki PKK'nın PYD'nin bu gösterilerde durdurulması filan falan diye bir şey söz konusu olmadı. Şu anda Meclis başkanlarının bize bir ziyareti söz konusuydu. Meclis Başkanımız da bu ziyareti reddetti. Çünkü bunlar hala Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Şu an itibarıyla da bu ziyaret gerçekleşmeyeceği gibi onların İsveç'te bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir." dedi.

İSVEÇ BAŞBAKANI OLAYLARI SABOTAJ OLARAK TANIMLADI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi. Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, " İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." ifadesini kullandı.