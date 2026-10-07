COP31 Başkanı Kurum, Fiji'de Pasifik ülkeleri ve Fransa ile görüştü

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fiji'deki temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fiji'de Pre-Cop temaslarımız kapsamında; Cook Adaları Başbakanı Sayın Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Sayın Jotham Napat ile bir görüşme gerçekleştirdik. Pasifik'in iklim gündemindeki öncelikleri, Ada devletlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi, finansmana erişiminin kolaylaştırılması konularını istişare ettik. Ada ülkelerinin COP31 sürecine etkin katılımına ve bölgenin ihtiyaçlarının uluslararası iklim gündemine yansıtılmasına desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

COP31 Başkanı Kurum, bir diğer paylaşımında ise "Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik ile İklim ve Doğa Konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Sayın Monique Barbut ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Küresel iklim kriziyle mücadele, biyoçeşitliliğin korunması, yeşil dönüşüm ve iklim dirençli şehirler konularında değerlendirmelerde bulunduk. COP31 Başkanlığı olarak, Fransa'nın yerel yönetim kapasitesi ve Avrupa finansman araçları konusundaki deneyimini son derece önemsiyoruz. Fransa'nın; Avrupa Birliği içindeki etkin rolüyle, müzakere süreçlerine yapıcı katkılar sunmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı