Claudia Sheinbaum, Meksika tarihinde ilk kadın başkan olarak seçimi kazandı

Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı olarak tarihi bir zafer kazandı. Pazar günkü seçimlerde oyların %58-60'ını alan Sheinbaum, ana rakibi iş kadını Xóchitl Gálvez'e 30 puan fark attı. Meksika'nın resmi seçim otoritesi, eski Meksiko Belediye Başkanı Sheinbaum'un büyük bir çoğunlukla galip geldiğini açıkladı.

Sheinbaum, 1 Ekim'de görevden ayrılacak olan Başkan Andrés Manuel López Obrador'un yerine geçecek ve onun politikalarını sürdüreceğini belirtti. Enerji bilimci olan Sheinbaum, zafer konuşmasında "Size başarısız olmayacağım" diyerek devamlılık sözü verdi. Destekçileri, Meksiko'nun ana meydanı Zócalo'da "Claudia Sheinbaum, başkan" yazılı pankartlarla kutlama yaptı.

Sheinbaum'un kökenleri, Yahudi annesinin büyük ebeveynlerinin Nazilerden kaçarak Bulgaristan'dan Meksika'ya göç etmesine ve babasının büyük ebeveynlerinin Litvanya'dan gelmesine dayanıyor. Kendisi de bilim insanı olan Sheinbaum, fizik eğitimi aldı ve enerji mühendisliği alanında doktora yaptı. Kaliforniya'da iklim değişikliği üzerine çalıştıktan sonra Meksiko Çevre Sekreteri oldu ve 2018'de Meksiko'nun ilk kadın belediye başkanı seçildi. 2023'te başkanlık yarışına katılmak için görevinden ayrıldı.

Bu seçim, Meksika'da kadınlar için büyük bir değişim olarak değerlendirildi. 87 yaşındaki Edelmira Montiel, bir kadının en üst göreve seçildiğini görmekten dolayı minnettar olduğunu ifade etti. Meksika'da kadınlar, ulusal seçimlerde ilk kez 1953'te oy kullanma hakkı kazanmıştı.

Ancak seçim kampanyası, şiddet olaylarıyla gölgelendi. Seçmenler, yeni başkanın yanı sıra Meksika Kongresi üyelerini, sekiz eyaletteki valileri ve binlerce yerel yetkiliyi de seçti. Özellikle yerel adaylar seçim öncesinde hedef alındı. Hükümet, ülke genelinde 20'den fazla kişinin öldüğünü belirtirken, bazı anketler bu sayıyı 37 olarak belirtiyor.

Rakibi Gálvez, hükümeti ve Sheinbaum'u, Meksika'nın büyük bir kısmını saran şiddet olayları nedeniyle eleştirdi ve seçilirse "en cesur başkan" olacağını vaat etti, ancak suç kartelleriyle nasıl mücadele edeceğine dair ayrıntı vermedi.