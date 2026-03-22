Haberler

Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Florida'da görev yapan polis memuru Brandi Tenlen, müstehcen içerikler paylaştığı hesabının ortaya çıkmasının ardından istifa ederken, hakkında yürütülen soruşturma çok sayıda kural ihlali tespit etti.

ABD'nin Florida eyaletinde görev yapan bir kadın polis memuru, müstehcen içerikler paylaştığı ortaya çıkan sosyal medya hesabı nedeniyle görevinden ayrıldı. Olay, emniyet teşkilatında büyük yankı uyandırdı.

ÜNİFORMALI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Palm Beach County'de 21 yıldır görev yapan Brandi Tenlen'in, "FeetFinder" adlı platformda ücretli içerik paylaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında incelenen hesapta yüzlerce fotoğraf ve video bulunduğu, bazı içeriklerin polis üniformasıyla çekildiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İç soruşturma, 2025 Temmuz ayında Tenlen'in "Girlwithdragonfoottattoo" kullanıcı adıyla benzer platformlarda içerik ürettiğinin ihbar edilmesi üzerine başlatıldı. Kısa sürede genişletilen incelemede, memurun kimliğinin açık şekilde tespit edildiği ifade edildi.

GÖREVDEYKEN İÇERİK ÜRETTİ İDDİASI

Soruşturmada, Tenlen'in bazı içerikleri görevdeyken ürettiği ve kurum ekipmanlarını kullandığı iddia edildi. Ayrıca izin talebinin reddedilmesinin ardından hastalık izni alarak içerik üretimi için başka bir şehirde bir kişiyle buluştuğu da öne sürüldü.

HESABINI SİLDİ, İSTİFA ETTİ

Tenlen'in yaklaşık 16 ayda bu faaliyetlerden 6 bin dolar gelir elde ettiği belirtilirken, soruşturmanın ortaya çıkmasının ardından hesabını sildiği ve görevinden istifa ettiği bildirildi.

"POLİTİKA İHLALİ" AÇIKLAMASI

Palm Beach County Şerif Ofisi, yapılan incelemede Tenlen'in davranışlarının kurum politikalarını açık şekilde ihlal ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, tüm personelin görev içinde ve dışında yüksek etik standartlara uyması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

