Çinlilerin yeni modası pes dedirtti! Tavada taş kızartıp yemeye başladılar

Çin'deki sokak yemeği modasının son temsilcisi tavada kızartılmış taşlar oldu. Sokak satıcıları harlı ateş üzerindeki tavada pişirip, kırmızı biber ve sarımsak sosu gibi karışımlarla çevirdikleri taşları avuç içi büyüklüğünde kutularda servis etmeye başladı. 2,30 dolara (58 TL) satılan taşların üzerindeki baharatları emerek tüketen Çinlilerin çoğu ise satıcılara "İşimi bitirdikten sonra çakılları sana geri vermem gerekiyor mu?" sorusunu yöneltiyor.