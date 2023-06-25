Üye Girişi
Haberler

Çinlilerin yeni modası pes dedirtti! Tavada taş kızartıp yemeye başladılar

Dünya Haberleri

Çin'deki sokak yemeği modasının son temsilcisi tavada kızartılmış taşlar oldu. Sokak satıcıları harlı ateş üzerindeki tavada pişirip, kırmızı biber ve sarımsak sosu gibi karışımlarla çevirdikleri taşları avuç içi büyüklüğünde kutularda servis etmeye başladı. 2,30 dolara (58 TL) satılan taşların üzerindeki baharatları emerek tüketen Çinlilerin çoğu ise satıcılara "İşimi bitirdikten sonra çakılları sana geri vermem gerekiyor mu?" sorusunu yöneltiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title