İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu

Güncelleme:
İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Wang'ı gasbetmek isteyen kişilerin öldürdüğü belirlendi. 1'i kadın 10 kişi Çin'de yakalandı.

İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cesedi Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulundu.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak'ta Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Çinli iş insanının kullandığı aracın GPRS sinyalleri incelemeye alındı. Aracın en son Arnavutköy Baklalı Mahallesinde bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Ekiplerin tarlada yaptığı aramada kazma ve kürekler bulundu. Detaylı çalışmanın ardından ise Yong Wang'ın cesedi tarlada gömülü halde bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, Wang'ın el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömüldüğü tespit edildi.

GASBETMEK İSTEYENLER ÖLDÜRDÜ

Yapılan soruşturma kapsamında maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasbetmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
