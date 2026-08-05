Çin, Yeni İnternet Uydu Grubunu Başarıyla Uzaya Gönderdi
Çin, Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Uzun Yürüyüş-8A' roketiyle alçak yörüngeli internet uydularının 23'üncü grubunu başarıyla fırlattı. Uyduların önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği bildirildi.
ÇİN'in, Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet uydu grubunu yörüngeye gönderdiği bildirildi.
Çin, dün ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet uydu grubunu yörüngeye gönderdi. Alçak yörüngeli internet uydularından oluşan 23'üncü grubu taşıyan 'Uzun Yürüyüş-8A' taşıyıcı roketi, dün Pekin saatiyle 16.52'de fırlatıldı. Uyduların önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı