Çin'den Kanada ile iş birliği açıklaması
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Kanada arasındaki iş birliğinin hiçbir üçüncü ülkeyi hedef almadığını vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik ve barışçıl iş birliği ilkelerine dayandığını belirtti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Kanada arasındaki iş birliğinin hiçbir üçüncü ülkeyi hedef almadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin-Kanada iş birliği ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Lin, iki ülke arasında kurulan yeni tip stratejik ortaklık ilişkisinin eşitlik, açıklık, barışçıl iş birliği ve ortak kazanç ilkelerine dayandığını belirtti. Lin, "Çin ile Kanada arasındaki bu ortaklık, hiçbir üçüncü tarafı hedef almamaktadır. İlişki, iki ülke halkının ortak çıkarlarını gözetmekte, dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
