Çin ve İran Arasında Stratejik Ortaklık Vurgusu

ÇİN Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, başkent Pekin'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang'ın, bugün başkent Pekin'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştüğü bildirildi. Ding geleneksel dostluğa sahip olan Çin ve İran arasında her alanı kapsayan iş birliğinde zengin sonuçların kaydedildiğini hatırlatarak, geçen ekim ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleştirilen görüşmenin ikili ilişkilerin gelişimi için stratejik rehberlik yaptığını kaydetti. Ding, "Çin, İran ile iki ülke liderleri arasında varılan mutabakatı hayata geçirerek, üst düzey temasları yoğunlaştırmaya, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeye, pratik iş birliğini genişletmeye, küresel ve bölgesel işlerdeki koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de iki ülke arasında uzun geçmişe sahip dostluğun sağlam olduğunu vurgulayarak, Çin'le olan kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine büyük önem verdiklerini aktardı. Arakçi, Çin'le kazan-kazan anlayışına dayalı iş birliğini derinleştirmeye, çok taraflı eş güdüm ile etkileşimi güçlendirmeye ve iki ülkenin ortak çıkarlarını korumaya istekli olduklarını da belirtti.