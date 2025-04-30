Çin ve Brezilya, Stratejik İş Birliğini Güçlendirme Vurgusu Yaptı

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Rio de Janeiro kentinde Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen yıl kasım ayında Çin- Brezilya ilişkilerinin 'kader ortaklığı' seviyesine yükseltildiğini hatırlatarak bunun ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını belirtti. Wang ayrıca, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin entegrasyonu konusunda mutabakata varıldığını vurgulayarak, Çin'in Brezilya ile stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye, iş birliğini güçlendirmeye, daha olgun, dirençli ve verimli bir ortaklık inşa etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Brezilya'nın BRICS Dönem Başkanlığı kapsamında küresel yönetişimde reform çabalarını takdir ettiklerini aktaran Wang, Çin'in bu sürece güçlü destek sunacağını söyledi. Wang, "Doğu ve Batı yarımküredeki en büyük gelişmekte olan ülkeler ve BRICS'in kilit üyeleri olarak, Çin ile Brezilya çok taraflılığı ve serbest ticareti birlikte savunmalı, korumacılığa karşı birlikte mücadele etmelidir" dedi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ise iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının üzerinden geçen 50 yılı aşkın sürede, ilişkilerin sürekli geliştiğini ve somut sonuçlar doğurduğunu belirtti. Vieira, Çin ile üst düzey temasları artırmaya ve çeşitli alanlarda iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı. Uluslararası ortamın giderek daha karmaşık hale geldiğine dikkat çeken Vieira, BRICS üyeleri arasında dayanışma ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.