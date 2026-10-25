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Çin, Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 28'inci internet uydu grubunu uzaya gönderdi

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Çin, Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 28'inci internet uydu grubunu uzaya gönderdi
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Çin, Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi. Pekin saatiyle 10.03'te havalanan Uzun Yürüyüş-8A roketi, alçak yörüngeli internet uydularının 28'inci grubunu planlanan yörüngeye yerleştirdi.

ÇİN, Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma merkezinden yeni bir grup internet uydusunu uzaya gönderdi.

Çin'in, bugün ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ticari uzay aracı fırlatma merkezinden yeni bir grup internet uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi. 'Uzun Yürüyüş-8A' taşıyıcı roketinin, Pekin saatiyle 10.03'te Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden havalandığı belirtildi. Alçak yörüngeli internet uydularının 28'inci grubunu taşıyan roketin, uyduları planlanan yörüngeye yerleştirdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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