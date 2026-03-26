Çin uzaya iki yeni uydu gönderdi
Çin'in Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden, 'Uzun Yürüyüş-7A' roketi ile 'Shijian-29A' ve 'Shijian-29B' uyduları uzaya gönderildi. Uydular yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacak.
Çin dün Hainan Adası'nın kıyısındaki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu fırlattı. Pekin saatiyle 06.40'ta 'Uzun Yürüyüş-7A' taşıyıcı roketiyle fırlatılan 'Shijian-29A' ve 'Shijian-29B' uydularının, önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği açıklandı. Uyduların, uzay hedeflerinin tespiti ile ilgili yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı