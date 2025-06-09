Çin, Malezya'da ASEAN Zirvesi'nde İş Birliğini Güçlendirecek

Çin, Malezya'da ASEAN Zirvesi'nde İş Birliğini Güçlendirecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Malezya'daki ASEAN ve Doğu Asya Zirvesi'nde, bölgesel ve uluslararası konularda iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Zirve, 10-11 Haziran tarihlerinde Penang'da gerçekleştirilecek.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Malezya'da düzenlenecek ASEAN ve Doğu Asya Zirvesi'nde, Çin'in bölgesel ile uluslararası ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong başkanlığındaki Çin heyeti, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) + Çin, Japonya, Güney Kore Yüksek Düzey Yetkililer Toplantısı, Doğu Asya Zirvesi (EAS) Yüksek Düzey Yetkililer Toplantısı ve ASEAN Bölgesel Forumu (ARF) Yüksek Düzey Yetkililer Toplantısı'na katılacak.

Söz konusu toplantılar, ASEAN dönem başkanlığını yürüten Malezya tarafından 10-11 Haziran tarihlerinde Penang kentinde düzenlenecek.

Sözcü Lin, toplantılarda tarafların 'kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik' teması çerçevesinde mevcut mekanizmalar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve bölgesel ile uluslararası ortak konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Lin ayrıca, Çin'in toplantılar vesilesiyle diğer katılımcı taraflarla derinlemesine temaslarda bulunarak karşılıklı anlayış ve iş birliğini artırmayı, böylece bölgesel kalkınmaya daha fazla yapıcı katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Galatasaray Osimhen'in alternatifini buldu! Yine bir dünya yıldızı

Osimhen'in alternatifini buldular! Yeni bir dünya yıldızı daha
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.