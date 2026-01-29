Haberler

Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Güncelleme:
Çin'de görülen davada mahkeme, Myanmar'da dolandırıcılık ve yasa dışı kumar merkezleri işlettiği belirlenen ünlü Ming ailesine mensup 11 kişiyi idam cezasına çarptırdı. Aile üyelerinin yürüttüğü faaliyetlerle 1,4 milyar doları aşan yasa dışı gelir elde ettiği tespit edildi.

  • Çin'de Ming ailesi olarak bilinen suç şebekesine mensup 11 kişi idam cezasına çarptırıldı.
  • Suç şebekesi telekomünikasyon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerine karıştı.
  • Suç şebekesi Myanmar'ın Kokang bölgesindeki sanayi parkları ve sahte işletmeler üzerinden milyarlarca yuanlık yasa dışı gelir elde etti.

Çin, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren organize dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı 11 kişiyi idam ederek sınır ötesi suçlara karşı sert bir mesaj verdi. Çin devlet medyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütü üyeleri telekomünikasyon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlara karıştıkları gerekçesiyle mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

"MİNG AİLESİ" YARGILANDI

Cıciang eyaletindeki Wenzhou kentinde görülen davada, "Ming ailesi" olarak bilinen suç şebekesine mensup 39 kişi yargılandı. Aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 11 zanlı idam cezası alırken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları verildi. Mahkeme, suç örgütünün Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesindeki sanayi parkları ve sahte işletmeler üzerinden milyarlarca yuanlık yasa dışı gelir elde ettiğini belirtti.

TEHDİT YOLUYLA DOLANDIRICILIK YAPTIRMIŞLAR

Suç örgütünün, Çin'den iş veya yatırım vaadiyle kandırdığı kişileri Myanmar'a götürerek tehdit yoluyla dolandırıcılık faaliyetlerine dahil ettiği, bazı mağdurların hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin zorla çalıştırılmasına neden olduğu da mahkeme dosyasında yer aldı.

Bu idam kararları, Çin'in telekom dolandırıcılığı ve uluslararası suç zincirlerine karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı operasyonun bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2023'ten bu yana sınır ötesi dolandırıcılık çetelerine yönelik soruşturmalar ve tutuklamalarla ilgili binlerce kişi Çin'e iade edildi veya tutuklandı.

Kral Cıplak:

adalet böyle olur, bizde ki suçlular mafyalarda mahkeme salonunda jandarmayla catisiyor

pusatalfa:

Layıklarını bulmuşlar

