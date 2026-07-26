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Gansu'da Şiddetli Yağışların Neden Olduğu Sel Felaketi: 10 Ölü, 23 Yaralı

Gansu'da Şiddetli Yağışların Neden Olduğu Sel Felaketi: 10 Ölü, 23 Yaralı
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Çin'in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, Dingxi kenti ve çevresinde ani sellere yol açtı. Selde 10 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Yetkililer, bölgede kamp yapan bir grup turistin mahsur kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

ÇİN'in Gansu eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Çin basını, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dingxi kenti ve çevresinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani seller sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkililer, Dingxi'de kamp yapan bir grup turistin, sel nedeniyle mahsur kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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