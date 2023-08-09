Çin'in başkenti Pekin'de sel: 33 ölü, 18 kayıp

Çin'in başkenti Pekin'de fırtına sonucu meydana gelen selde 33 kişi hayatını kaybetti. Yerel medya, 18 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Çin'i vuran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sele neden oldu. Başkent Pekin'de 8 Ağustos gece yarısı itibarıyla can kaybının 33 olduğu bildirildi. Çin medyası, 18 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Elde edilen son verilere göre 1 milyon 290 bin kişi selden etkilendi. 59 bin evin yıkıldığı, 147 bin evin ise ağır hasar aldığı açıklandı.