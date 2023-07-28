Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletini vuran Doksuri Tayfunu nedeniyle Çin hükümeti tedbirleri sıkılaştırdı. Çin'in Fuijan ve Anhui eyaletlerini etkisi altına alması beklenen Doksuri Tayfunu Çin'de önlemler alınmaya başlandı. Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, Çin'in Doksuri Tayfunu'ndan etkilenmemesi için ilgili departmanları önleyici tedbirleri yeniden konuşlandırmaya, denetlemeye, uygulamaya ve tayfunun tetiklediği fırtına ve sellere karşı mücadele çağrısında bulundu. Doksuri Tayfununun çok güçlü olacağını belirten Li, 'Bu yılın 5. tayfunu olan Doksuri Tayfunu, daha yüksek yoğunluk, daha fazla su buharı ve daha geniş etki alanı nedeniyle önceki tahminlerden çok daha güçlü' dedi. Li ayrıca çalışmaların can kaybı yaşanmaması, rezervuar barajlarının çökmemesi, önemli bentlerin aşılmaması ve önemli altyapı sisteminin üzerinde etki olmaması hedefine odaklanması gerektiğini söyledi. Okullar tatil edildi Çin'in birçok kıyı kesiminde yer alan Xiamen, Quanzhou ve Zhangzhou kentlerinde okullar tatil edilirken, iş yerlerin ve fabrikalar da geçici olarak kapatıldı. Doksuri Tayfunu'nun bazı bölgelerde, özellikle Haihe Nehri havzasında, taşkınlıklar oluşturabileceği ifade ediliyor.

- Çin'i vuran Doksuri Kasırgası nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı

PEKİN - Çin'in doğu kıyısındaki Fujian eyaletini vuran Doksuri Tayfunu nedeniyle Çin hükümeti tedbirleri sıkılaştırdı.

Çin'in Fuijan ve Anhui eyaletlerini etkisi altına alması beklenen Doksuri Tayfunu Çin'de önlemler alınmaya başlandı. Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, Çin'in Doksuri Tayfunu'ndan etkilenmemesi için ilgili departmanları önleyici tedbirleri yeniden konuşlandırmaya, denetlemeye, uygulamaya ve tayfunun tetiklediği fırtına ve sellere karşı mücadele çağrısında bulundu. Doksuri Tayfununun çok güçlü olacağını belirten Li, "Bu yılın 5. tayfunu olan Doksuri Tayfunu, daha yüksek yoğunluk, daha fazla su buharı ve daha geniş etki alanı nedeniyle önceki tahminlerden çok daha güçlü" dedi.

Li ayrıca çalışmaların can kaybı yaşanmaması, rezervuar barajlarının çökmemesi, önemli bentlerin aşılmaması ve önemli altyapı sisteminin üzerinde etki olmaması hedefine odaklanması gerektiğini söyledi.

Okullar tatil edildi

Çin'in birçok kıyı kesiminde yer alan Xiamen, Quanzhou ve Zhangzhou kentlerinde okullar tatil edilirken, iş yerlerin ve fabrikalar da geçici olarak kapatıldı. Doksuri Tayfunu'nun bazı bölgelerde, özellikle Haihe Nehri havzasında, taşkınlıklar oluşturabileceği ifade ediliyor.