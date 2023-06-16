Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile yaptığı görüşmede, 'Her zaman, Çin-ABD ilişkilerinin temelini halkların oluşturduğunu düşündüm. Umudumu Amerikan halkına bağladım' ifadelerini kullandı. Görüşmede ABD ve Çin ilişkilerinin yanı sıra ticari konular ele alındı.

- Çin Devlet Başkanı Xi: "Umudumu Amerikan halkına bağladım"

Xi Jinping, Bill Gates ile görüştü

PEKİN - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping milyarder iş adamı Bill Gates ile yaptığı görüşmede, "Her zaman, Çin-ABD ilişkilerinin temelini halkların oluşturduğunu düşündüm. Umudumu Amerikan halkına bağladım" ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün Çin'in başkenti Pekin'de Microsoft'un kurucusu milyarder iş adamı Bill Gates ile bir araya geldi. Pekin'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmede ABD ve Çin ilişkilerinin yanı sıra ticari konular ele alındı. Üç yıldan fazla süredir bir araya gelmediklerini hatırlatan Xi Jinping, Gates'in Çin'in kalkınma sürecine katkıda bulunan çok "eski bir dostu" olduğunu söyledi. Bill Gates'in ayrıca bu yıl görüştüğü ilk ABD'li dostu olduğunu vurgulayan Xi, "Her zaman, Çin-ABD ilişkilerinin temelini halkların oluşturduğunu düşündüm. Umudumu Amerikan halkına bağladım. Bugün dünyanın içinde bulunduğu durumda, iki ülke ve iki halka faydalı faaliyetlerde bulunabiliriz, tüm insanlık için faydalı birçok faaliyette bulunabiliriz. Bunu kolaylaştırıcı adımlar atıyoruz" dedi.

Xi Jinping, Gates'in eş başkanı olduğu Bill & Melinda Gates Vakfının dünyada yoksulluğun azaltılması, sağlık, kalkınma ve kamu refahı ve hayır işlerinin desteklenmesine yönelik desteğini övdü. Xi, "Çin tarzı modernizasyon yoluyla Çin ulusunun büyük canlanışını ilerletmeye kararlıyız. 'Devlet güçlenince hegemonya arar' şeklindeki eski yolu asla izlemeyeceğiz. Diğer ülkelerle ortak kalkınma sağlamak için çalışacağız" dedi. Farklı ülkelerle bilimsel ve teknolojik inovasyon alanındaki iş birliğini ilerletmeyi arzuladıklarına işaret eden Xi Jinping, iklim değişikliği, salgınlarla mücadele ve halk sağlığı gibi alanlarda Bill & Melinda Gates Vakfı ile iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Çin ile iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız"

Bill Gates ise görüşmede Çin Devlet Başkanı ile bir araya gelme fırsatı elde etmekten onur duyduğunu dile getirerek, "Geçmişte çok iyi bir iletişimimiz olmuştu. Bugün de sizinle konuşacak çok önemli konularım var. Geride kalan 4 yılda Çin'e gelemediğim için çok üzgündüm. Dolayısıyla tekrar dönmek çok heyecan verici oldu" diye konuştu. Çinli lidere vakfın Çin ile yaptığı iş birliği ve gelecek planları hakkında bilgi veren Gates, "Çin, yoksulluğun azaltılmasında ve korona virüs salgınına müdahalede kayda değer başarılar elde ederek dünya için iyi bir örnek oluşturdu. Bill & Melinda Gates Vakfı, son yıllarda Çin ile iyi bir iş birliği ilişkisi geliştirdi" dedi. Gates, inovasyon, yoksulluğun azaltılması, halk sağlığı, ilaç araştırma ve geliştirme çalışmaları ve tarım alanlarında Çin ile iş birliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

"50 milyon dolar bağış"

Gates, ayrıca Pekin'deki temasları kapsamında dün Bill & Melinda Gates Vakfı ve Tsinghua Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Küresel Sağlık İlaç Keşif Enstitüsü'nde küresel sağlık tehditleri karşısında teknolojinin kullanımı konulu bir konuşma yaptı.

Öte yandan, Bill & Melinda Gates Vakfından dün yapılan açıklamada, Çin'in sıtma ve veremle mücadele çalışmalarına 50 milyon dolar bağışlanacağı belirtildi.

Bill Gates, 2019'dan bu yana Çin'i ilk kez ziyaret ederek Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in uzun süre sonra yüz yüze görüştüğü ilk yabancı girişimci oldu. Xi, ülkesinin Covid-19 salgını nedeniyle sınırlarını kapalı tuttuğu yaklaşık 3 yıllık dönemde yurtdışı ziyaret de gerçekleştirmemişti.