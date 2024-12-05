Esad'ın müttefikinden vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi derhal terk edin
Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) geniş çaplı saldırıları ve son olarak Hama'yı da ele geçirmesi sonrasında Çin, Suriye'deki vatandaşlarını ülkeyi en kısa sürede terk etmeye çağırdı.
Suriye'de 27 Kasım tarihinde Beşar Esad rejimine karşı geniş çağlı bir saldırı başlatan Suriye Milli Ordusu (SMO), kısa süre içerisinde geniş topraklar elde etmeyi başardı. İdlib, Halep ve Tel Rıfat'ın kontrolü altına alan SMO, son olarak bugün Hama'yı da ele geçirdi.
SIRADAKİ HEDEF HUMUS
Hama'yı ele geçiren SMO'nun bir sonraki hedefi ise başkent Şam istikametinde yer alan Humus kenti olacak. Humus'taki rejim güçleri olası çatışmalar öncesinde alarm durumuna geçmiş durumda.
ÇİN'DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: ÜLKEYİ TERK EDİN
Söz konusu gelişmelerin ardından Esad'ın müttefiklerinden Çin, vatandaşlarına bir çağrıda bulundu. Ülkenin Şam Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Çin vatandaşlarından Suriye'yi en kısa sürede terk etmeleri istendi.