Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp yargılamaya başlayan ABD'yi daha önce ciddi şekilde uyaran Çin'den yeni bir açıklama yaptı. "Maduro'yu derhal serbest bırakın" çağrısını yineleyen Dışişleri Bakanlığı "Latin Amerika ve Karayipler'de barışın korunması için bölgesel ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

  • Çin Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler'de barışın korunması için bölgesel ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
  • ABD özel kuvvetleri, 3 Ocak'ta Caracas'ta düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı.
  • ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, Maduro'nun davasının bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerine ilişkin tutumunu yineleyerek, uluslararası hukukun otoritesini korumak için diğer ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bakanlık, "Latin Amerika ve Karayipler'de barışın korunması için bölgesel ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

"MADURO'YU DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Çin daha önce ABD'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakması çağrısında bulunmuş ve ABD'yi "Venezuela hükümetini devirmeyi durdurmaya" davet etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD özel kuvvetleri, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı.

Maduro'yu New York'a getiren ABD, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli olarak getirildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.

Erdem Aksoy
500

