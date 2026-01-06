Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'daki eylemlerine ilişkin tutumunu yineleyerek, uluslararası hukukun otoritesini korumak için diğer ülkelerle işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bakanlık, "Latin Amerika ve Karayipler'de barışın korunması için bölgesel ülkelerle iş birliği yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

"MADURO'YU DERHAL SERBEST BIRAKIN"

Çin daha önce ABD'ye Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu derhal serbest bırakması çağrısında bulunmuş ve ABD'yi "Venezuela hükümetini devirmeyi durdurmaya" davet etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD özel kuvvetleri, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta Caracas'a düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdı.

Maduro'yu New York'a getiren ABD, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli olarak getirildi. Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.