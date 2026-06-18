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Çin: Eşitlik temelinde yapılan müzakere doğru yoldur

Çin: Eşitlik temelinde yapılan müzakere doğru yoldur
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sorunların silahla değil eşitlik temelinde müzakereyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, sorunların silahla çözülemeyeceğini belirterek, "Eşitlik temelinde yapılan müzakere doğru yoldur" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat metnini değerlendirdi. Eşitlik temelinde yapılan müzakerenin doğru yol olduğunu belirten Lin, anlaşmanın gerginliği azaltmak ve ateşkes sürecini pekiştirmek açısından olumlu bir adım olduğunu söyledi. Lin, Çin'in bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, "Tüm tarafların sözleşme ruhuna sadık kalarak taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Sorunların silahla çözülemez. ABD ile İran'ın ikinci aşama müzakerelere rasyonel ve pragmatik bir tutumla yaklaşarak olumlu sonuçlar elde etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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