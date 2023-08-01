Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi. Şiddetli yağışlar, Pekin ve çevresinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği, kaybolan 27 kişinin arandığı bildirildi.

Şiddetli yağışlar, Pekin ve çevresinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Pekin Şehir Yönetimince yapılan açıklamada, başkentin çeşitli bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılan 2 kişi dahil 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kayıp 27 kişiden 4'ünün Fangşan'daki bir köyde arama kurtarma çalışması yürüten "Blue Sky" kurtarma ekibinin üyeleri olduğu, diğerlerinin kimlik tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle Hıbei bölgesinde de 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının haberine göre, olumsuz hava koşullarından şimdiye kadar 540 bin 703'ten fazla kişi etkilendi, yaklaşık 847 bin 400 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Xinhua haber ajansına göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, sel ve afetlerde kaybolan veya mahsur kalan kişiler için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında her türlü çabanın gösterilmesi ve "zayiatın olabildiğince en aza indirilmesi" talimatı verdi.