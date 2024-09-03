Çin'de okul otobüsü kalabalığa çarptı: 5'i öğrenci 11 ölü
Çin'in Shandong bölgesinde meydana gelen bir okul otobüsü kazasında 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına dalan otobüs, 13 kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Kazanın nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Çin'in doğusunda bulanan Shandong bölgesinde bir okul otobüsü, okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı. Çin'de yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Ülkenin doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bir okul otobüsü sürücüsü, okuldan öğrencileri aldıktan sonra bahçeden çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OKUL OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDILAR
Sürüklenmeye başlayan okul otobüsü, ortaokulun önünde bekleyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Kaza sağlık ekiplerine ihbar edilirken çevredeki siviller de yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Yaşanan feci kaza sonrası okul otobüsü şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.