Üye Girişi
Haberler

Çin'de okul otobüsü kalabalığa çarptı: 5'i öğrenci 11 ölü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Shandong bölgesinde meydana gelen bir okul otobüsü kazasında 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti. Okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına dalan otobüs, 13 kişinin de ağır yaralanmasına neden oldu. Kazanın nedeni hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Çin'in doğusunda bulanan Shandong bölgesinde bir okul otobüsü, okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı. Çin'de yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Ülkenin doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bir okul otobüsü sürücüsü, okuldan öğrencileri aldıktan sonra bahçeden çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Çin'de okul otobüsü kalabalığa çarptı: 5'i öğrenci 11 ölü

OKUL OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDILAR

Sürüklenmeye başlayan okul otobüsü, ortaokulun önünde bekleyen yayalara çarptı. Meydana gelen kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı.

Çin'de okul otobüsü kalabalığa çarptı: 5'i öğrenci 11 ölü

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaza sağlık ekiplerine ihbar edilirken çevredeki siviller de yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Yaşanan feci kaza sonrası okul otobüsü şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Servis aracı Shandong 3-sayfa Güncel Dünya Kaza

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

 Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş

Yok böyle olay! Kasım Gülpınar istifa ettiği Yeniden Refah'ın üyesi bile değilmiş
Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 3 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... TÜİK AĞUSTOS ENFLASYON ORANLARI: TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 3 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 3 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title